Ex-BBB Giovanna descarta mistério e responde se é mulher trans

A ex-participante do "BBB 24" Giovanna Lima fez questão de se pronunciar após surgirem rumores de que seria uma mulher trans. Nesta quinta-feira (11), a nutricionista reservou um momento para tirar dúvidas dos fãs.

Por meio do Instagram, a mineira abriu uma caixinha de perguntas, onde recebeu questionamentos sobre a identidade de gênero. "Por que estão falando que você é mulher trans?", perguntou um internauta.

Sem fazer mistérios, Giovanna respondeu que é uma mulher cisgênero, quando se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer.

"Gente, sinceramente, eu não sei de onde isso surgiu, porque surgiu e quem que inventou isso. Sei lá, enfim, não importa também, né? Mas eu fiquei até elogiada, viu? Porque o que eu conheço de trans maravilhosa, meu filho. Empoderadas, lindas e belas. Se vocês estão me achando linda e bela assim, para mim, está tudo ótimo, está tudo certo", declarou Giovanna.

Giovanna Lima foi a 18ª eliminada do BBB 24, na noite de domingo (7), atingindo 75,35% dos votos para deixar o reality show.

