O ex-BBB Lucas Pizane resolveu abrir o jogo sobre a estadia no “Big Brother Brasil 2024”. Por meio das redes sociais, nesta terça-feira (2), o cantor baiano falou do período que ficou sem ter relações sexuais, negou affair com Luana Piovani e ainda entregou a situação mais desconfortável que teve no reality.



Sobre a falta de sexo, o ex-brother afirma que não acabou sendo afetado, já que se preocupava com outras questões da competição. “Nem passava na minha cabeça de tanta pressão que foi naquela semana”, lembra.



Já em relação à situações desconfortáveis, ele pontua a hora de ir ao banheiro. “De longe, cagar, meu irmão. Primeiro que não tem tranca na porta, você faz todo apertado praver se alguém vai entrar, segurando a porta com o pé. Tem uma câmera apontada pro vaso e nem dá pra dar aquele confere. Não tem como ficar confortável numa situação dessa”, comenta.



Pizane ainda rebateu as suposições de que ele e a atriz Luana Piovani estivessem tendo um affair. “De onde esse povo tira isso? Eu namoro, gente”, rebate. O cantor namora Beatriz Esquivel. Já a atriz e modelo Luana Piovani tem um relacionamento com o fotógrafo Lucas Bitencourt.

