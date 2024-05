Reprodução Instagram - 9.5.2024 Ex-BBBs Davi e Matteus

Campeão do “Big Brother Brasil 2024”, Davi Brito , de 21 anos, se envolveu em mais uma polêmica na manhã desta quinta-feira (9), quando um vídeo dele viralizou nas redes sociais. Ao chegar no Rio Grande do Sul , ele perguntou sobre a ausência de Matteus Amaral, vice-campeão do reality global, no estado.



“Cadê o Matteus?”, perguntou ele para uma fã. A ‘pergunta’ foi rechaçada nas redes sociais. Isso porque muitos internautas afirmaram que ele teria se referido ao ex-brother com o intuito de alfinetá-lo por não estar no Rio Grande do Sul ajudando as vítimas . Matteus é gaúcho, mas está em Manaus com Isabelle Nogueira , terceira colocada do “BBB 24”.



“Ele não consegue fazer nada por si próprio, não é? Sempre alfineta alguém”, escreveu uma usuária do X, antigo Twitter. “Com um amigo assim quem precisa de inimigo?”, criticou outra, em referência à amizade dos ex-participantes durante o confinamento. “Ele foi pra lá ajudar ou julgar os outros?. Desnecessário”, reprovou ainda um terceiro.



Em meio à polêmica, alguns internautas ainda especularam sobre a relação de Davi e Matteus. Ambos eram aliados um do outro dentro do “Big Brother Brasil 2024” . No entanto, o comentário de Davi nesta quinta-feira (9) gerou questionamentos entre os fãs dos ex-BBBs, que suspeitam de uma crise na amizade deles.



