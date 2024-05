Reprodução/Globoplay O campeão do BBB 24 contou mais detalhes de sua experiência de quase morte

Durante o documentário Davi, Um Cara Comum da Bahia, lançado nesta terça-feira (8), no Globoplay, Davi Brito esclareceu mais detalhes de sua experiência de quase morte. De acordo com o campeão do BBB 24, seu amor pela medicina surgiu após contrair uma infecção generalizada.



"Estava em Barra Alto, onde minha irmã Raquel nasceu. Lá tem uma água, um rio. Todo mundo bebia água daquele rio. Peguei e bebi água daquele rio. A água estava fumaçando. Eu tive uma infecção generalizada. Quando eu fui para o hospital, perto de morrer, o médico olhou para a cara do meu pai e falou assim: 'Se tu não trazer ele no hospital, ele ia a óbito. Seu filho ia morrer'", explicou.

"Naquele momento ali... O médico, através da medicina e dos profissionais de saúde, foram eles que conseguiram resgatar ali e curar essa infecção que eu tive. Me dar todo o atendimento, suporte, cuidado e carinho. Daquele hospital, eu saí bem cuidado e bem tratado", acrescentou.





"Continuei minha vida com saúde e graças a Deus dali surgiu esse sonho. Um dia eu vou ser doutor e dar orgulho à minha mãe. Acho muito linda essa profissão de salvar vidas. Só que tem várias especialidades em ser médico. Uma das que eu quero ser e escolhi ser é médico-cirurgião", finalizou.

Antes do documentário, o público teve acesso a uma história deturpada espalhada por Elizângela Brito, mãe do campeão do BBB 24. Ela havia dito publicamente que Davi teve três infartos e precisou se rastejar para conseguir acessar o telefone e pedir socorro.

Mas em entrevista recente ao PodPah, Davi desmentiu sua própria mãe e ficou incrédulo quando tomou conhecimento da mentira que ela havia espalhado enquanto ele ainda estava confinado no programa.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko