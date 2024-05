Reprodução Instagram - 6.5.2024 Isabelle e Matteus mergulham com botos

Finalistas do “Big Brother Brasil 2024”, Matteus Amaral e Isabelle Nogueira se reencontraram no Amazonas após o fim do programa . Em clima de romance, eles surgiram aproveitando as belezas naturais da região e, inclusive, mergulharam com botos da fauna local.



A dupla, que ainda não oficializou o namoro e segue “se conhecendo”, curtiu o dia ensolarado com um passeio de barco . Abraçadinhos, eles surgiram apreciando os rios e árvores típicos do Amazonas — estado brasileiro no qual a manauara Isabelle nasceu.



Os ex-BBBs não ficaram apenas no barco. Eles decidiram mergulhar junto aos botos do rio amazonense e compartilharam os registros com os internautas nas redes sociais. A base de fãs que torce pelo namoro deles se intitula como “Mabelles”, junção dos nomes Matteus e Isabelle .



O gaúcho e a manauara não tiveram um affair logo nos primeiros dias de confinamento. Pelo contrário, só se relacionaram na reta final do programa. Nos primeiros dias, Matteus namorou Deniziane . Após ser eliminada, Deniziane havia afirmado que gostaria de reatar a relação com o estudante de engenharia agrícola, mas o ex-brother acabou se envolvendo amorosamente com Isabelle .

