Reprodução Davi Brito exibe comprovante após polêmica sobre Pix de doações ao RS

Campeão do "BBB 24", Davi Brito compartilhou nesta quarta-feira (8) o comprovante da compra de uma carreta de água destinada ao Rio Grande do Sul. A atitude acontece após o baiano ser questionado por divulgar a chave Pix de uma conta no nome dele.



Através dos Stories do Instagram, Davi publicou o comprovante de uma Transferência Eletrônica de Fundos, em que detalha a compra de uma carreta de água no valor de R$ 41.880,00.

"Boa tarde, pessoal. Primeira carreta como prometido já está indo sentido ao Rio Grande do Sul, ali no Canoas, esse pessoal vai estar recebendo aí 24 pallets de água para reabastecer o povo. Aí é a primeira, mas vamos tentar mandar mais ainda, mais água para esse povo, para que ele não possa passar dificuldades em termos de água, tá bom? Então vamos fazer nosso máximo", declarou.

A prestação de contas através do Instagram acontece em meio a críticas direcionadas ao baiano por divulgar uma chave Pix no nome dele para angariar doações.

Quem foi incisiva ao criticá-lo foi a ex-BBB Ana Paula Renault. "Informações muito desencontradas. Divulga o próprio Pix e não fala sobre prestação de contas... Realmente fico sem entender. As cidades no sul estão com toda a infraestrutura abalada, racionamento de água, comida, tudo. Ir para lá sem ser pelo programa de voluntários apenas tumultuará ainda mais a região", declarou através do Instagram.

Crise no Rio Grande do Sul

O estado gaúcho está em estado de crise desde segunda-feira (29), quando a região foi severamente afetada por chuvas torrenciais. A catástrofe climática deixou diversos municípios em situação crítica de alagamento. Nesta quarta-feira (8), o boletim da Defesa Civil atualizou o nível de danos, registrando 100 mortes, 372 feridos e 128 desaparecidos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp