Reprodução/Globo BBB 24: após discussão, Davi e Matteus tentam se acertar

Neste domingo (31), Davi e Matteus conversaram sobre a discussão que tiveram no dia anterior por conta da desconfiança do gaúcho com o baiano devido a fofocas.

O motorista de aplicativo explicou que ficou chateado com algumas palavras usadas pelo aliado.





"São pontos que você trouxe e algumas falas que você citou que eu fiquei analisando. Uma delas foi que eu queria ser 'certão em tudo'. Aí eu queria te perguntar, 'certão' em tudo o quê?", perguntou ele.

O brother, então, se explicou: "Eu vejo muito e quis pontuar que tu não dá o braço a torcer". E completou: "Por exemplo, eu tenho minha opinião. Eu sei que tu tem a sua. Esse é meu ponto de vista. Não é querer apontar que tu é o 'certão' em tudo".

Alegrette seguiu afirmando que não queria discutir com o aliado. "Eu não gosto de ficar de rusga com ninguém, mas dependendo da situação, contigo, que é uma pessoa que eu quero o bem aqui dentro da casa, a gente tá jogando junto faz um tempo", comentou.

"Eu sei que aqui é um jogo individual, mas eu procuro viver isso aqui da melhor forma possível, principalmente na convivência. Eu, Matteus, não tô dizendo que isso é um defeito teu, mas eu vejo que às vezes você não dá o braço a torcer sobre determinadas coisas. Tu tem sua opinião forte, eu sei. Assim como eu tenho meu jeito de ser", justificou ele.





Na sequência, Davi insistiu: "É isso que eu quero que você me responda, cara". E Matteus rebateu: "É isso que eu tô falando contigo. Não tô falando que tu é o certão em tudo. Pode ter soado de uma maneira pesada".

Davi ressaltou que não gostou de ser chamado de "desrespeitoso" pelo amigo, já que pode soar de forma negativa pelo público.

"Tu levou o 'desrespeitoso' no sentido literal da palavra. Tanto que eu expliquei lá no quarto, numa boa, eu sei que a gente já estava envolvendo outro assunto ali. Eu gosto de resolver as coisas. Aquele negócio da Isabelle e você foi resolvido. Era um assunto tão pequeno que eu queria deixar claro ali", declarou ele.

E Davi complementou o argumento. "No meu ponto de vista, eu te observei desde que você me chamou pra conversar. Eu fiquei pegando no ponto. Se era um assunto que envolvia Isabelle, por que queria conversar só comigo? Se a gente era um grupo, tinha que ter chamado nós dois pra conversar".

"Se te falei isso aí, desrespeitoso, as palavras tem um peso e te peço desculpas. Te pedi desculpas ali. Não falei, cara, tu é desrespeitoso ao nível de não sei o quê pá pá pá... Suas atitudes são desrespeitosas", afirmou Matteus.

Os aliados seguiram tentando se resolverem, até que Matteus pediu para Davi deixar a discussão passar e declarou que não usaria a briga contra ele. A conversa se finalizou com um abraço.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp