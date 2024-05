Reprodução/Globo Davi Brito é campeão do 'BBB 24'

Campeão do “Big Brother Brasil 2024”, Davi Brito , de 21 anos, levou R$ 3,33 milhões após vencer o reality show da Globo . Fora o prêmio que arrematou na grande final, ele também acumulou regalias durante as provas de patrocinadores da atração.



O principal objetivo dele com o dinheiro conquistado era pagar o curso de medicina . Depois de ganhar uma bolsa de estudos enquanto ainda estava confinado, os planos do ex-motorista de aplicativo parecem ter mudado.



Davi quer comprar um Porsche (carro avaliado em R$1,5 milhão), viajar para Paris , jogar pôquer, ter um jetski, além de preparar um jantar romântico para a próxima affair. O ganhador do “BBB 24” e Mani Rego terminaram de forma polêmica o relacionamento que tinham antes do programa.



“Tenho vontade de ter aqueles carrinhos bons, aqueles Porsches, para dar aquele rolé. Quero ir em Paris, jogar aquele velho pôquer. Botar aquele smoking. Levar uma 'nega' para comer lá em cima na Torre Eiffel, jantar romântico”, inicia, em entrevista ao podcast “PodPah”.



“Tenho vontade de conhecer muitos países. É um momento de viver. Ir para Maldivas. Vou comprar meu jet ski, porque eu gosto de pescar”, acrescenta na mesma entrevista. Ele ainda reforçou que cumprirá a promessa de doar R$100 mil para comprar cestas básicas e distribuí-las em Cajazeiras, comunidade baiana.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp