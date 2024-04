Reprodução/Globo Mani Reggo e Davi Brito

O relacionamento de Davi Brito e Mani Rego chegou ao fim, conforme o próprio campeão do “Big Brother Brasil 2024” explicou. Davi criticou a postura da ex-namorada e afirmou ter se sentido desrespeitado.



O baiano fez a revelação durante as filmagens do “Altas Horas” , que vai ao ar no próximo sábado (27). A informação antecipada foi dada pelo “Portal Leo Dias”, que obteve um vídeo da gravação do programa.



“Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fique em estado de choque”, iniciou o ex-motorista de aplicativo.



Em meio às polêmicas de término conturbado, Davi ainda comentou da relação com Mani . “E até minha própria ex-namorada, ela terminou comigo, não soube me respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo”, finalizou o vencedor do “BBB 24”.

Confira o vídeo:

Chocado que o Leo Dias conseguiu o vídeo da gravação do Altas Horas onde o Davi diz que a família respeitou o momento dele, mas que a MANI terminou com ele e não respeitou o momento dele.



O discursinho de querer voltar passou tão rápido, né? rs pic.twitter.com/dKHFLyseph — thiago (@httpsrealitys) April 24, 2024





