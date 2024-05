Reprodução Davi Brito abre o jogo sobre reconciliação com Mani Rego: 'Fui atrás'

O campeão do "BBB 24", Davi Brito, abriu o jogo sobre o pós-reality conturbado que minou o relacionamento dele com a cozinheira Mani Rego. Em participação no "Altas Horas", neste sábado (4), o baiano destacou que tentou se reconciliar com a ex-namorada, mas não obteve sucesso.

A saída de Davi Brito do confinamento da Globo aconteceu em meio a alguns problemas pessoais do rapaz. Entre eles, está a confusão envolvendo o relacionamento com Mani Rego. A mulher chegou a lamentar entrevistas do baiano, nas quais ele di sse que o romance estava muito recente. A atitude contrastou com as declarações que ele fez dentro do reality , onde a chamava de esposa.

Apesar da polêmica amorosa, Davi revelou que tentou apaziguar a confusão. "Eu briguei, fui atrás, corri atrás... Liguei, ela não me entendeu. Chamei para conversar, ela não quis. Eu fui. Mas quem quis acabar com tudo não fui eu, foi ela mesma", afirmou o ganhador do "BBB 24".

O baiano também desabafou e apontou que o núcleo em volta dele não soube respeitar a transição do confinamento para a normalidade.

"As pessoas da internet, e até ela mesma, não respeitaram meu espaço. Eu acho que a mulher tem que respeitar o homem, e o homem tem que respeitar a mulher. Se a minha esposa chega e fala: 'Davi, eu preciso de um espaço', eu vou dar o espaço para ela. Não significa que acabou o relacionamento", concluiu Davi.

A fila andou?

Recentemente, Davi Brito foi flagrado em um jantar com uma influenciadora. Nas redes sociais, logo surgiram boatos de que a garota era uma pretendente. Apesar disso, na sexta-feira (3), o baiano se pronunciou sobre o caso, durante participação no podcast PodPah.

"Eu sou um cara solteiro. Eu levei minha amiga para jantar uma noite dessas e a galera: 'Davi tá aqui!", relembrou.



Continuou o desabafo: "Posso nem jantar, pô! Fui jantar, comer uma comida, eu não tenho direito de ir num restaurante mais porque 'tá fazendo isso', bora cancelar ele. Estão só esperando eu escorregar na banana para macetar", refletiu.

