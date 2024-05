Reprodução/Instagram Faculdade desmente Davi sobre cursar Medicina através de 'ligação'

Davi Brito deu o que falar nas redes sociais ao afirmar que estaria "esperando a ligação" da faculdade para iniciar os estudos de Medicina. O campeão do BBB 24 ganhou uma bolsa de estudos de Wanessa Camargo durante o reality.

A fala do baiano viralizou e a instituição esclareceu que entrará em contato com ele, porém o processo será diferente do que ele imagina.

"Ele precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para sua graduação (prestar vestibular ou ser classificado utilizando a nota do Enem)", explicou a assessoria da Estácio a Contigo!.

Entre as opções do ex-bother estão o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou o tradicional vestibular da própria faculdade.

