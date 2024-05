Reprodução Instagram Isabelle e Matteus

Vice-campeão do "Big Brother Brasil 2024" , o gaúcho Matteus Amaral decidiu reencontrar Isabelle Nogueira , terceira colocada do reality global. Na manhã desta sexta-feira (3), o estudante de engenharia agrícola desembarcou em Manaus , município do Amazonas onde Isabelle nasceu e mora.







Após o fim do programa dirigido por Boninho e apresentado por Tadeu Schmidt , os ex-brothers se encontraram em algumas atrações do Grupo Globo no pós-BBB. Depois disso, eles foram para as cidades em que viviam. Isabelle retornou à Manaus. Já Matteus estava em Alegrete, cidade do interior do Rio Grande do Sul .





O affair iniciado no "BBB 24" foi repleto de polêmicas, dentro e fora do confinamento. Isso porque, nos primeiros dias do reality, Matteus se envolveu com Deniziane . Os dois terminaram antes da fisioterapeuta ser eliminada. No entanto, Deniziane pretendia reatar com o gaúcho quando ele deixasse o programa.





Na reta final, contudo, Matteus engatou um romance com Isabelle Nogueira . Fora da casa mais vigiada do Brasil, os finalistas não rotularam o envolvimento amoroso como um namoro. Ambos disseram que conversariam sobre o futuro da relação, mas que se consideravam como "amigos".

