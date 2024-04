Reprodução TV Globo e Instagram Mãe de Matteus preferia que o filho não tivesse se relacionado com ninguém

Mãe do vice-campeão do "Big Brother Brasil 2024" Matteus, Luciene Amaral abriu o jogo sobre os envolvimentos amorosos do filho no reality global. O gaúcho engatou um namoro com Deniziane no início do reality . Já na reta final começou um romance com Isabelle .





Convidada do "Encontro com Patrícia Poeta" desta quarta-feira (17), a matriarca disse que Matteus havia afirmado que não se relacionaria de forma amorosa com nenhuma participante do programa. Era isso o que ela gostaria que o filho tivesse cumprido.





"Fiquei surpresa, o Matteus entrou na casa com o intuito de não se envolver com ninguém, disse que não ia entrar em relacionamento nenhum", revelou. "Eu preferia que ele não tivesse se relacionado com ninguém, preferia que tivesse seguido o que ele tinha me falado antes de entrar na casa [do 'BBB']", enfatizou.





Em relação ao futuro da relação com Isabelle , Luciene se mostrou indiferente, não se manifestou a favor e nem contra o possível namoro. "Confio muito no meu filho, ele é um homem de coração maravilhoso. O que ele decidir, eu assino embaixo", finalizou ela.

Tensão entre mães



As falas da mãe de Matteus causaram um climão na atração matinal. Isso porque a mãe de Isabelle, Jaqueline Nogueira, também participou do programa e já demonstrou publicamente que apoia a relação da filha com o vice-campeão do "BBB 24" .

A mãe do Matteus conta que preferia que o filho tivesse seguido o que havia lhe dito e não tivesse ficado com ninguém dentro da casa. pic.twitter.com/Z2opHC6Wfv — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 17, 2024





Quanto Matteus faturou?

Matteus recebeu 24,50% dos votos na grande final do "Big Brother Brasil 2024" . O segundo colocado, posição conquistada pelo gaúcho, é premiado com R$150 mil. Além do dinheiro, Matteus ganhou um carro 0km avaliado em R$119 mil. Por ter vencido a última prova do líder também arrematou R$30 mil pela vitória.

