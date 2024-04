Reprodução Ex-BBB Deniziane dá invertida em Ed Gama: 'Nem tudo é sobre homem'

A ex-BBB Deniziane chamou atenção nesta quarta-feira (17), durante a participação no Prêmio BBB, apresentado por Ed Gama. Na atração, a fisioterapeuta deu uma resposta afiada após ser questionada sobre relacionamentos.

Desde o envolvimento de Isabelle com Matteus, com quem a fisioterapeuta teve um breve affair, Deniziane vem sendo pressionada para falar da vida amorosa e do antigo caso com o gaúcho. Nesta noite não foi diferente!

No Prêmio BBB, o apresentador Ed Gama insistiu no tema. "E você, Anny, já arrumou um crush aqui fora?", perguntou.



Em resposta, a ex-sister deu uma invertida no humorista, ao enfatizar que a vida de uma mulher não se resume a homens e relacionamentos.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



"Não arrumei e estou focada em outras coisas, em melhorar minha saúde mental que não tá boa... E nem tudo é sobre homem, gente. Nós, mulheres, somos empoderadas... Não tô focada nisso agora, tenho meu filho para cuidar e entrei focada com propósito de melhorar a vida dele", destacou a ex-BBB.

Na tentativa de amenizar o clima, o ex-BBB Marcus elogiou a amiga. "Mas ela é gata, linda, gostosa, maravilhosa. Quem quiser, manda DM!", brincou.

A fisioterapeuta se aproveitou da brincadeira para mandar recado para um galã da Globo. "Cauã [Reymond], um beijo!", dedicou ela, surpreendendo Ed Gama. "Eu vou jogar baixo?! Lógico que não!", adicionou.