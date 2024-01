Isabelle deu o que falar nas redes sociais após os internautas resgatarem uma entrevista da sister do BBB 24 antes dos procedimentos estéticos. As imagens mostram a amazonense em 2014.





O vídeo mostra a primeira inscrição da dançarina para o reality da Globo. "Em 2014, exatamente 10 anos atrás, antes mesmo de se tornar um item oficial do Boi Garantido, Isabelle gravava seu primeiro vídeo de inscrição para o Big Brother Brasil", escreveu a equipe na legenda.

Reprodução/Globo/Instagram BBB 24: vídeo de Isabelle antes de procedimentos estéticos viraliza; assista





O antes e depois de Isabelle chamou a atenção dos internautas. "Meu Deus, outra pessoa", "Gente chocada como não parece ela", "Não é ela, não", "A única coisa que faz lembrar, é a voz", disseram nos comentários.

Isabelle também é conhecida como Cunhã, por ser Cunhã-Poranga do Boi Garantido, do Festival de Parintins.

