Reprodução Instagram - 22.4.2024 Davi foi vaiado ao deixar festa feita em homenagem a ele

O pós-BBB do campeão Davi Brito , de 21 anos, tem sido conturbado. Em meio às polêmicas de uma suposta separação , o baiano foi vaiado, no último domingo (21), ao deixar uma festa feita em homenagem à vitória dele no "Big Brother Brasil 2024" . O motivo? Não ter cumprimentado os fãs.







Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o ex-motorista de aplicativo saindo do evento em um carro. Sem parar para tirar fotos ou dar autógrafos aos admiradores, Davi recebeu críticas dos conterrâneos que o esperavam na saída da festividade feita a ele.

Davi sendo vaiado em Cajazeiras por não cumprimentar os fãs. pic.twitter.com/Qh3mVPrWAU — allygaga (@capetaverde1) April 22, 2024





Além disso, o baiano tem sido criticado pela postura em relação ao relacionamento com Mani Rego, com quem morava há um ano e meio antes de ter sido confinado no reality show da Globo . Ele perdeu seguidores nas redes sociais e deixou de ser seguido por famosos da classe artística, como a cantora Anitta .





A festa feita para homenagear a trajetória de Davi no "BBB 24" ocorreu no Campo da Pronaica, no bairro de Cajazeiras, em Salvador . Kart Love, Silvanno Salles, Vitor e Diogo, e La Furia foram alguns dos músicos que se apresentaram no palco do evento.

