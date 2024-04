Reprodução X, antigo Twitter - 22.4.2024 Davi curte festa em Salvador

Campeão do “ Big Brother Brasil 2024” , Davi Brito surpreendeu os fãs no último domingo (21), quando surgiu em uma festa na Bahia para comemorar o título de vencedor do reality global. O evento acontece em meio ao suposto término do namoro dele com Mani Rego .



Natural de Salvador, o baiano curtiu juntos aos conterrâneos. A festança foi feita no Campo da Pronaica, localizado no bairro de Cajazeiras 10, na Bahia. Mais cedo, ainda no domingo (21), ele disse no “Fantástico” que iria festejar a vitória, além de afirmar o desejo de reatar o namoro .



Em vídeos publicados na web, o ex-brother aparece cantando e dançando. Davi chega a se rotular como “embaixador do arrocha” enquanto curte a festa . No palco, atracações como Kart Love, Silvanno Salles, Vitor e Diogo, e La Furia se apresentaram.

Suposto término

Desde que o “BBB” terminou na quarta-feira (17), o relacionamento de Davi começou a ser alvo de rumores de término . Isso porque o vencedor passou a dizer que estava “conhecendo” Mani. Quando estava confinado, ele chamava a companheira de “esposa”, mas, após sair coroado como campeão, passou a chamá-la de “namorada”.



O baiano demorou para rever a empreendedora. O motivo para os desencontros, segundo ele, era a agenda de compromissos do pós-BBB . Além disso, no fim de semana, Mani rompeu o silêncio sobre a relação com o vencedor do “BBB 24”.



No sábado (20), Davi afirmou que eles estavam juntos. J á Mani fez um texto de desabafo que apresentava o exato oposto . “Ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu faz tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade”, escreveu.

