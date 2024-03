Reprodução Instagram - 4.3.2024 Anitta, Jojo Todynho e Jair Bolsonaro

O video de Jojo Todynho explicando o fim da amizade entre ela e Anitta continua sendo comentado pelos internautas nas redes sociais desde o último domingo (3). Alguns, inclusive, acusaram a estudante de direito de ter resgatado a polêmica para fazer uma "cortina de fumaça" com uma suposta ligação que ela teria recebido do ex-presidente Jair Bolsonaro para entrar na política como vereadora.





Jojo negou a entrada dela na política e disse que não recebeu ligações de Bolsonaro. "Deixa eu deixar claro a cortina de fumaça que vocês inventaram aí: eu não falei em telefone nenhum com o Bolsonaro. Eu não estou me candidatando a nada", iniciou, através dos stories do Instagram.





"O povo não tem mais o que inventar, porque realmente não tem o que falar de mim. Vão falar o que: 'Ah, a Jojo é grossa'? Novidade. Todo mundo sabe. Não tem o que inventar sobre mim, então vão falar besteira", acrescentou Todynho, vencedora de "A Fazenda 12".





No entanto, Jojo revelou aos fãs que uma pessoa próxima dela se canditaria ao cargo, mas que ela não teria "nada a ver" com isso. "Quem está vindo a candidato é meu pai do coração. Nada a ver comigo. Qual é o partido que ele vem ou deixa de vir? Isso aí é escolha dele, problema dele. Eu, como filha, só posso apoiar e desejar para ele todo o sucesso do mundo na caminhada dele. Não tenho nada a ver com política", finalizou.





