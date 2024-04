Reprodução/Instagram Mani Rego e Davi Brito

Após ter vencido o “Big Brother Brasil 2024” , Davi Brito usou as redes sociais na madrugada deste domingo (21) para abrir o jogo em relação à Mani Rego e o futuro da relação deles. O ex-brother quer se reconciliar com a empreendedora.



“Saí do ‘Big Brother’ para cumprir uma série de agendas lá no Rio de Janeiro. Três dias sem dormir, sem descansar. Hoje que eu consegui dormir um pouco. Quero deixar claro que estou disposto a conversar com minha namorada. Dar o carinho e respeito para ela”, iniciou.



O baiano garantiu que ainda ama a ex-namorada e afirmou que, reatar o namoro, “depende dela”. “A pessoa que escolhi estar ao meu lado. Se você quiser, estou aqui, meu amor. Disposto a mudar esse quadro”, acrescentou.

E aqui vemos que não foi o Davi quem terminou com a Mani, como vocês acusam. Eu avisei que essa postagem dela foi bem assessorada e que tem empresário mal intencionado usando a dor deles pra ganhar dinheiro.



SOMOS TODOS DAVI pic.twitter.com/CkraQimUig — Keka Rueda (@keka_rueda) April 21, 2024



O término

Desde que saiu do reality na quarta-feira (17), o relacionamento de Davi vinha sendo alvo de rumores de término . Isso porque o vencedor passou a dizer que estava “conhecendo” Mani. No confinamento, ele chamava a companheira de “esposa”, mas, após sair coroado como campeão, passou a chamá-la de “namorada”.



O baiano adiou alguns encontros com ela. A justificativa para os desencontros era a agenda cheia do pós-BBB . Contudo, no fim de semana, Mani rompeu o silêncio sobre a relação com Davi.



No sábado (20), Davi afirmou que eles estavam juntos , enquanto Mani fez um texto de desabafo indicando o contrário . “Ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu faz tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade”, escreveu.

