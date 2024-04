Reprodução Davi Brito, campeão do BBB 24, e Mani Rego, namorada do baiano





Os indícios de um afastamento entre Davi Brito, campeão do "BBB 24", e Mani Rego, namorada do baiano, só aumentam. Nesta quinta-feira (18), a coluna apurou que Davi adiou o reencontro com Mani mais uma vez.

Fora do confinamento do "BBB 24" desde terça-feira (16), Davi segue no Rio de Janeiro (RJ), assim como Mani, que viajou de Salvador para o Rio na esperança de comemorar com o amado.

Segundo a irmã de Davi, Raquel Brito, em contato exclusivo com a coluna, Davi não encontrou Mani na madrugada desta quinta-feira (18) porque a agenda do ex-BBB "está uma loucura".

"Ele ainda não encontrou, coitado, porque está gravando. A agenda está muito corrida. Ele está muito cansado, agora está num set de gravação e daqui vai para o Projac. A vida está uma loucura", disse Raquel.

A ausência de Mani nos compromissos de Davi chamou atenção do público, que levou o assunto para as redes sociais. Parte dos internautas percebeu também que Davi parou de chamar Mani de "esposa". A lém disso, o baiano declarou que eles estão se conhecendo, o que surpreendeu até a apresentadora Ana Maria Braga. Após a repercussão, Davi surgiu no "Encontro com Patrícia Poeta" para falar que ia casar com Mani.

Já Mani segue em silêncio e se denomina como "esposa de Davi" nas redes sociais. Há a possibilidade da Globo promover o reencontro do casal baiano para ganhar a audiência dos fãs que deram o prêmio ao Davi Brito.





Ausência na festa de Yasmin Brunet

A festa secreta de Yasmin Brunet após o "BBB 24" rendeu polêmicas nesta quinta-feira (18). Davi, Isabelle, Matteus, Alane, Beatriz e Deniziane não apareceram no evento, gerando burburinho de uma possível festa restrita ao grupo Gnomos. No entanto, a coluna procurou a irmã de Davi, Raquel Brito, para entender o sumiço do campeão.

Segundo Raquel, Davi Brito foi convidado para o evento de Yasmin Brunet, mas a equipe decidiu preservar o baiano devido ao cansaço. "Ele foi convidado, mas eu disse a ele que ele não ia, pois Davi estava cansado. Ir cansado para uma festa é complicado", disse ela.