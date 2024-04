Reprodução Instagram - 20.4.2024 Davi Brito se revolta após rumores de término com Mani

Vencedor do “Big Brother Brasil 2024”, Davi Brito continua com as câmeras e as atenções voltadas para si. Nesta sexta-feira (19), ele fez uma live no Instagram para rebater os rumores de que ele e Mani Rego teriam colocado um fim no relacionamento .



“Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia, vai procurar outro assunto. Tá bom? Uma boa noite a todos vocês. Quero agradecer a todos os meus fãs do Brasil. Quem me apoiou no momento que eu mais precisei, foram vocês”, iniciou o baiano.



Sem detalhar como está o envolvimento com Mani Rego , o ex-brother reiterou que não precisava de “ninguém” para “resolver” a vida dele. “A minha vida eu resolvo e não preciso de ninguém para resolver ela por mim uma boa noite a todos”, enfatizou.

O afastamento do casal

Antes do pronunciamento de Davi, o jornalista Luiz Bacci, da Record TV, declarou que o campeão do “BBB 24” teria terminado com a então namorada. Além dele, espectadores do reality especularam uma crise no relacionamento .



Isso porque, no reality, Davi se referia à Mani como esposa e declarou várias vezes que queria se casar com ela quando deixasse a competição. No entanto, ao sair, passou a rotular a parceira como “namorada” e dizer que eles estavam apenas "se conhecendo" .



Kadu Brandão, colunista do IG Gente , apurou que, na quinta-feira (18), dois dias após a final do “BBB”, o casal ainda não havia se encontrado. A irmã de Davi, Raquel Brito, contou em exclusividade ao colunista que o desencontro era por conta da “agenda cheia” do campeão .

