Reprodução/Instagram O ex-participante do BBB 24 disse que está apenas "conhecendo" a companheira

Nesta quarta-feira (17), Davi Brito participou do programa Mais Você e revelou mais detalhes de seu relacionamento com Mani Rego. O campeão do BBB 24 admitiu que ainda não conseguiu encontrar a companheira e reiterou que está apenas "conhecendo" ela, o que deixou a apresentadora Ana Maria Braga incomodada. Durante o confinamento na casa mais vigiada do Brasil, o motorista de aplicativo chamou sua companheira de "esposa" inúmeras vezes, e afirmou que se casaria oficialmente com ela assim que deixasse o programa. Mas parece que tudo mudou.



"Você tinha dito que quando saísse ia encontrar sua esposa, já se encontraram? Pois é, você falou que ia ser uma noite daquelas, mas não deu tempo", questionou a comunicadora. "Ainda não, tem que ter calma. Calabreso está atacado. Três meses sem ver a minha nega... Tenho que respirar um pouquinho porque o negócio vai ser sério. É hoje que o pau quebra", pontuou o ex-brother.

"Estamos nos conhecendo. É um tempo de namoro, essa fase do conhecimento. Beijinhos, tomar sorvete na praia, ver o mar...", acrescentou. "Está querendo me enrolar nessa hora da manhã? Que é isso, menino? Você e ela já tem idade para namorar de verdade, não?", insistiu Ana Maria Braga. "É que eu não vou direto ao assunto. O Sincerão foi lá no BBB, já acabou. Fim de jogo", brincou Davi Brito.

A apresentadora colocou Mani Rego ao vivo para falar com o companheiro. "Demorou para falar comigo, hein? Você deu sorte. Venha me ver, dar meu beijinho. Foram três meses sem mim, tem que ser forte", disse ele. "Estava chorando até agora, muito emocionada, Ana", admitiu ela.







"Mani ficou com medo, achou que eu ia trair ela, mas isso não tem nada a ver. Tanto que fiz amizade com a Isabelle [Nogueira], que é linda e simpática, tem um coração gigante. Amizade é tudo. Quando envolve respeito, é sobrenatural", concluiu o campeão.

As falas do campeão do BBB 24 foram bastante criticadas na web, e muitos internautas ficaram divididos com a incoerência do discurso que ele adotou dentro da casa e a maneira como ele se referiu à companheira em menos de 12 horas após ganhar o prêmio do reality show.

É importante frisar que no perfil de Mani no Instagram consta a informação "esposa do Davi", seguida de um emoji de uma aliança, evidenciando que, para ela, a relação é muito menos sensível do que ele deixou aparentar no Mais Você.

Davi diz que ele e Mani Reggo ainda estão na fase de conhecimento:



“A gente está no período de conhecimento, estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado. (…) Há um tempo para tudo, tempo para namoro, tempo de se conhecer. A gente tá na fase do conhecimento!” pic.twitter.com/qT3m5bCCVu — Espiadinha #BBB24 (@canalespiadinha) April 17, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko