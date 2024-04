Reprodução/Instagram Após polêmicas, Davi entrega futuro do relacionamento com Mani Rego

A relação entre Davi Brito, campeão do "Big Brother Brasil 2024", e Mani Rego está demonstrando mais pontos de fragilidade. A namorada do baiano excluiu a publicação no Instagram em que comemorava a vitória de Davi na última terça-feira (17).

O vídeo foi uma publicação compartilhada com o apresentador Fritz Paixão, o pai do ex-BBB, João Silva, e a então namorada de Davi. Entretanto, nesta sexta-feira (19), a postagem não consta mais no perfil de Mani.

Desde a publicação do vídeo há dois dias, os seguidores vêm cobrando um posicionamento mais certeiro de Mani sobre sua relação com Davi , e questionando seu desaparecimento das redes sociais.

Uma seguidora apontou: "Mani sumiu mesmo. Deve estar muito decepcionada". Outro se compadeceu com ela: "Ele foi moleque, lá dentro prometia casar, e todo tempo falava esposa, vai hoje mesmo atrás dos seus direitos, a prova maior você tem a própria palavra dele".

Os questionamentos do relacionamento começaram na quarta-feira (17) durante a participação de Davi no Mais Você com Ana Maria Braga. "A gente está na fase do conhecimento, do beijinho, de tomar sorvete na praia olhando o mar", comentou ele.





