Reprodução Instagram - 20.4.2024 Raquel Brito sai em defesa do irmão, Davi Brito, após ataques digitais

Raquel Brito , irmã de Davi, usou as redes sociais neste sábado (20) para abrir o jogo sobre o estado emocional do ex-motorista de aplicativo. O vencedor do “Big Brother Brasil 2024” tem sido rechaçado por internautas após rumores de que terminaria o relacionamento com Mani Rego , com quem morava junto antes de ganhar o reality global.



“Deixem Davi em paz um pouco, essa foi a primeira noite que ele dormiu. Ele tá com o psicológico abalado por conta do programa nesses exatos dias. Ele precisa de um dia de descanso”, iniciou ela, através dos stories do Instagram.



Raquel Brito ainda declarou que o irmão está “com depressão”. Além disso, voltou a dizer que Davi e Mani não estavam próximos por conta da “agenda cheia” de compromissos no pós-BBB - o que ela já havia antecipado em conversa exclusiva com o colunista Kadu Brandão, do iG Gente .



“Davi está com depressão, ele está abatido, ele não está comendo direito. Por favor deem descanso para ele. Ele não é esse ser humano horrível que vocês estão tentando fazer. Ele permanece com as agendas cheias, e namorando”, finalizou.

