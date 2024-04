Reprodução Globoplay/ Instagram Beatriz e Boninho

Eliminada na última terça-feira (11) com 82,61% dos votos , Beatriz Reis surpreendeu o público ao revelar que já gritou com Boninho, diretor da atração, durante o processo seletivo para o programa. Ela relembrou o momento durante o “Bate-Papo BBB”, com Thais Fersoza e Ed Gama.



Segundo a atriz, ela frisou ao marido de Ana Furtado que não desistiria de entrar na casa mais vigiada do Brasil. “Eu queria muito participar. Uma vez na seletiva eu gritei com o Boninho. Teve a seletiva, todo mundo saiu, Boninho estava na mesa anotando, eu voltei e gritei: ‘Boninho, olha no meu olho, eu não vou desistir’. Ele ficou neutro e continuou”, lembrou.



Beatriz , no entanto, não se recordou em qual das seletivas o grito teria acontecido. Isso porque ela já se inscreveu para o reality em outras temporadas, mas, até a temporada de 2024, não tinha conseguido entrar no programa.



“Não lembro bem. Eu tentei três vezes”, assumiu. Beatriz começou no “BBB 24” como uma das participantes mais favoritas ao prêmio. Nós últimos dias, ela teve embates com Davi e, em um paredão contra o baiano e Isabelle, acabou saindo com 82,61% .





