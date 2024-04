Reprodução/Instagram Wanessa e Dado estavam no after de Yasmin Brunet

A cantora e ex-BBB Wanessa Camargo reatou o namoro com o campeão d'A Fazenda Dado Dolabella. O casal decidiu se reconciliar durante o after secreto, festa promovida pela colega de confinamento Yasmin Brunet, que tinha como convidados os gnomers na última quarta-feira (17).



Dado e Wanessa teriam chegado separados ao evento. Entretanto, eles não disfarçaram a relação que ainda estava acesa. O casal circulava pela festa abraçados e de mãos dadas, mas sempre pedindo para não serem fotografados. Os convidados respeitaram a decisão da ex-sister.

Entretanto, Wanessa não contava que em um vídeo publicado pela tatuadora que presenteava os convidados com seu trabalho, era possível ver Dado conversando ao fundo com uma morena, no momento em que a ex-BBB via o trabalho da profissional.





O vídeo começou a circular nas redes sociais, mostrando que o casal estava no mesmo ambiente. Eles já haviam conversado para conseguir "apara arestas" do fim do relacionamento, do mal-entendido que o confinamento de Wanessa causou e as falas polêmicas de Dado aqui fora.

Segundo as informações publicadas pelo jornal Extra, o casal combinou que eles mantenham uma relação longe dos holofotes no momento, até que a poeira sobre o reality show abaixe. O portal ainda informou que um ex-BBB teria dito que eles estavam como casal na festa, de mãos dadas e muito felizes.

