Wanessa Camargo e Vanessa Lopes na final do BBB 24? Veja detalhes

Nesta segunda-feira (15), a Globo detalhou como funcionará a grande final do BBB 24 e revelou que Wanessa Camargo e Vanessa Lopes estarão ao lado dos finalistas ao vivo.

A emissora quebrou a própria regra, que vetava participantes expulsos ou desistentes do reality, e afirmou que as artistas vão se juntar aos outros 21 participantes que estiveram na temporada.

Com a presença do elenco completo, Tadeu Schmidt comanda a final do gramado da casa, enquanto Davi, Isabelle e Matteus, esperam pelo resultado na sala. O contato será feito somente após o resultado.

"Chego ao fim da minha terceira temporada no BBB cheio de gratidão. É um privilégio ter tido a oportunidade de comandar um programa tão especial, de conhecer e trocar com essas pessoas que foram assunto de todo um país durante 100 dias. Cada um com a sua característica fez do ‘BBB 24’ uma edição histórica [...] Estou ansioso para reencontrar os participantes que já deixaram o jogo e para finalmente encontrar e abraçar também os que ainda estão no confinamento", afirmou o apresentador.

Além disso, em três grandes telões no gramado, o programa vai mostrar o clima das torcidas nas cidades dos finalistas, Bahia, Amazonas e Rio Grande do Sul, em links ao vivo com repórteres locais.

