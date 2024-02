Reprodução/Globo BBB 24: Wanessa entrega experiência tantra com Dado Dolabella: 'Eu chorava'

Wanessa Camargo revelou que teve uma experiência tantra com o namorado, Dado Dolabella. No BBB 24, a cantora conversou com Alane, Beatriz e Deniziane e incentivou a prática.

A sister contou que foi no tantra que a mídia fez a primeira foto oficial dos dois juntos. "Eu fiz com ele uma vivência de tantra num festival na Chapada dos Veadeiros (GO). Foi lá que fizeram a primeira imagem de mim e do Dado juntos", disse.





A filha de Zezé Di Camargo também abriu o jogo sobre a sua reação durante uma das atividades.

"A gente estava fazendo um exercício juntos e eu chorei. Eu chorava. Você vai destravar coisas que você nem imagina", completou.

A filosofia tântrica tem o objetivo de trabalhar o desenvolvimento integral do ser humano nos seus aspectos físico, mental e espiritual. Além do sexo, a prática também aborda cultura, saúde, alimentação, espiritualidade e do conceito do que é moral.

