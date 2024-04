Reprodução/Globo O campeão do BBB 24 revelou detalhes do que fará com o prêmio

O vencedor do " Big Brother Brasil 24 ", Davi Brito , de 21 anos, afirmou que teve pensamentos de desistir do programa em um determinado momento da competição. Davi teria tido uma conversa com o diretor do reality, Boninho, em que o áudio foi vazado na época.



Em entrevista ao portal Gshow, o campeão afirmou que encontrou uma força de vontade de conseguir transformar a própria vida: "O que me fez não desistir foi o sonho de mudar de vida, de conquistar ser médico. Porque é a força que sai de dentro de mim, é o leão que está dentro de mim e ruge dizendo: ‘Vai vencer, vai vencer, vai vencer’”.

Davi afirma que houve momentos difíceis na competição: "os momentos mais difíceis, eu pensava no meu sonho. Eu falava: ‘Se eu perder as estribeiras aqui agora, se eu perder o controle, eu posso ser eliminado e é o que eles mais querem, que eu perca o controle’. (…) Jogaram minhas roupas na piscina querendo me desestabilizar, então eu tive que ter esse controle "

Para ele, o fato de conseguir manter o equilíbrio perante as emoções que sentia na competição foi essencial para que conseguisse sair vitorioso da competição. "Esse controle, eu já trazia daqui de fora, da minha vida. Eu já era aquela pessoa equilibrada, tinha meus sentimentos, mas já era uma pessoa equilibrada. Dentro da casa, só foi mais uns fatos que aconteceram e me deixaram mais emotivo, que afloraram as minhas emoções. Mas, a todo momento, tinha que ter o controle, tinha que me manter firme para poder sobreviver a esse grande BBB 24”.

Áudio vazado

Davi, que estava decidido a desistir de sua participação no Big Brother Brasil 24, foi chamado ao confessionário para uma conversa com a produção. Enquanto Isabelle esperava apreensiva pelo amigo na sala, o áudio de dentro do confessionário vazou para quem acompanhava pelo Pay-Per-View.

Vídeos circulando pelas redes sociais mostram o momento e, em um áudio pouco compreensível, foi possível identificar uma voz semelhante a do diretor de variedades da Globo, Boninho, conversando com Davi: "Davi! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sabe quem está falando? O dono da porra toda. O que está acontecendo?".

O vídeo viralizou nas redes sociais.

Vazou o áudio do Boninho gente

Como Boninho não tem empatia credo #bbb24 pic.twitter.com/4L4J0yMlLm — Sol_ (@SunOfJustice23) February 11, 2024





