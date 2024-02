Reprodução/Globo Áudio de conversa entre Davi e produção vaza

Davi, que estava decidido a desistir de sua participação no Big Brother Brasil 24, foi chamado ao confessionário para uma conversa com a produção. Enquanto Isabelle esperava apreensiva pelo amigo na sala, o áudio de dentro do confessionário vazou para quem acompanhava pelo Pay-Per-View.

Vídeos circulando pelas redes sociais mostram o momento e, em um áudio pouco compreensível, foi possível identificar uma voz semelhante a do diretor de variedades da Globo, Boninho, conversando com Davi: "Davi! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sabe quem está falando? O dono da porra toda. O que está acontecendo?".

"Você já sabia que existia um jogo. Você já sabia disso, então você tem amigos e desafetos. Todo mundo tem isso na vida", continua a voz.

Por fim a voz questiona o que Davi estaria fazendo de diferente do que ele é do lado de fora. "Como você não está sendo você mesmo? O que você está fazendo de diferente?".

Davi comenta que se sente mal sobre o que as pessoas estão pensando dele e a voz aconselha: "O problema é de quem te enxerga, não é de quem você é. Você é essa pessoa que eles acham que você é?”. Davi responde: "Não". E a voz continua: "Então está tudo certo", e então a câmera é cortada.

Vazou o áudio do Boninho gente

Como Boninho não tem empatia credo #bbb24

Após a conversa, Davi retorna para a casa mais calmo e, ao que parece, não pensa mais em desistir. Davi e Lucas Henrique, o líder da semana, começaram uma conversa sincera para se entenderem e, ao menos momentaneamente, colocarem um ponto final na rivalidade.

Lucas dizendo pra Davi que sabe que "calabreso" não é gordofobia pq conhece o meme, mas que Davi usou como ofensa



??????? #bbb24 pic.twitter.com/RaOLZwg7PG — Ka (@kacomentx) February 11, 2024

Na web, temerosos pela desistência de Davi, internautas relembraram diálogo de Tiago Leifert com os participantes do BBB 21 após desistência de Lucas Penteado.

Se o Davi sair, eu quero o Tadeu acabando com eles no ao vivo como o Tiago fez na desistência do Lucas no BBB21! #BBB24