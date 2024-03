Reprodução Irmã de Deniziane critica Bia por tentar juntar Matteus e Isabelle

Não gostou! A irmã da participante eliminada Deniziane criticou a sister do "BBB 24" Beatriz por incentivar o affair entre Matteus e Isabelle. O residente de Alegrete, Rio Grande do Sul, viveu um romance com a fisioterapeuta antes dela terminar e ser eliminada do reality.

Em entrevista, Deniziene saiu em defesa da irmã e disse não concordar com a atitude de Beatriz, alegando que a vendedora do Brás era amiga do ex-casal.

"Esse incentivo eu não acho legal porque a gente não tá falando do relacionamento e sim da amizade. A Anne priorizou muito as amizades lá dentro", justificou, durante participação no "Selfie Service".

Enquanto ainda estava confinada, Deniziane decidiu terminar o romance com Matteus, apontando que a relação estava desgastando o jogo dela e não poderia retribuir o mesmo nível de carinho e atenção. A fisioterapeuta foi eliminada no paredão seguinte.

Nas últimas semanas, Isabelle Nogueira e Matteus começaram a passar mais tempos juntos, dividiram chuveiro e momentos a dois. O clima foi o suficiente para Beatriz tentar juntar os colegas em uma dupla amorosa.

A situação repercutiu fora do confinamento e Deniziane e a irmã gêmea parecem não ter aprovado o comportamento de Beatriz, ainda que a fisioterapeuta tenha terminado o relacionamento com Matteus antes de sair do "BBB 24".

"Então, eu, como irmã da Anne, não achei legal da parte da Bia", disse Deniziene. Apesar disso, fez mistério sobre a reação da irmã: "É ela quem vai decidir se vai continuar com essa amizade aqui fora, se elas vão conversar ou não", completou.