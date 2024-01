Reprodução/Globo BBB 24: Matteus e Deniziane trocam carícias: 'Cama perigosa'

O clima esquentou entre Matteus e Deniziane na manhã deste sábado no BBB 24. Dormindo juntos no quarto do Líder, os dois trocaram carícias na cama.

Sem estabelecer um relacionamento, apesar de quererem, o brother e a sister apontaram que os momentos juntos estão ficando complicados.





"Essa cama aqui é perigosa", disse o líder. "Demais", concordou Anne.

Caindo nas graças da fisioterapeuta, ele brincou: "Ela esquenta de uma maneira, um calor... Big Brother, eu acho que ela é aquecida", comentou.

Para acabar com o fogo, Matteus e Deniziane pensaram em uma solução. "Amanhã a nossa filha (Alane) vai dormir com a gente", afirmou a sister. "No meio! Eu com umas três calças", completou Alegrette.

Vale lembrar que Matteus já deixou claro o interesse por Anne, porém a sister diz que quer focar no jogo. Durante as carícias, ela comentou que está perdendo as forças contra o brother. "Nossa senhora, véi. Você é muito... Pelo amor de Deus! Me dá força", declarou.

