Deniziane virou piada nas redes sociais após Matteus e Isabelle se beijarem no "BBB 24". A ex-sister se envolveu com o brother de Alegrete durante a participação no programa, mas optou por terminar a relação antes de ser eliminada.





Os beijos do estudante com a dançarina aconteceram durante a festa do Top 5, na madrugada desta quinta-feira (11). A intimidade ocorreu após semanas de sugestões de romance entre os dois e recentes trocas de carinhos da dupla, inclusive embaixo do edredom .

Deniziane ficou entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, após o novo envolvimento do brother no confinamento. Espectadores fizeram memes e piadas sobre a ex-sister, inclusive com referências ao reality show da Globo.

Deniziane acordando hoje e vendo o beijo de Matteus e Isabelle #BBB24 pic.twitter.com/5QXkXwBAIA — Alfinetei (@ALFINETEI) April 11, 2024





A Deniziane mandando um zap pra ex do Buda perguntando como ela pode monetizar em cima disso https://t.co/o1LX5OVIJF — mãe dos dragões 🪷 (@msalomaoneto) April 11, 2024





Já outros memes brincaram com o fato de Isabelle ser a cunhã-poranga do Boi Garantido, o boi vermelho e branco do Festival de Parintins.

então o boi que a isabelle tanto fala era a deniziane no fim das contas pic.twitter.com/LUXocH7sy5 — duda 🐺 (@mariliadefense) April 11, 2024





o boi garantido é a deniziane então kkkkkk #BBB24 pic.twitter.com/rAvhptafw1 — Nari 📖: (@NariChinsun) April 11, 2024





a Deniziane chegando em Parintins pra disputar com o garantido e o caprichoso pic.twitter.com/ogYoU9U0in — Boi Garantide (@boidopove) April 11, 2024





Veja abaixo outros memes criados por espectadores do "BBB 24":

Depois do beijo matteus e isabelle pic.twitter.com/h5y3IoE2De — Ju ribe (@julianaribe) April 11, 2024





A Deniziane assim após o beijaço entre Matteus e Isabelle #BBB24 pic.twitter.com/8cRiQM6Bsh — Raiaq | TTPD 🤍 (@_raiaq) April 11, 2024





osh tava dormindo logo ouvi um grito aqui em frente de casa quando fui ver era a deniziane gritando vendo a química do beijo do matteus e isabelle pic.twitter.com/PqVzr788dN — daniel (@daneldix) April 11, 2024





a irmã da deniziane amanhã na ana maria pic.twitter.com/w3lzA9ayVm — edson (@perryclassic) April 11, 2024





