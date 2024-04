Reprodução Beatriz preparada para a final

A grande final do " Big Brother Brasil 2024 " acontece nesta terça-feira (16), sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt . A manaura Isabelle, o gaúcho Matteus e o baiano Davi formam o trio de finalistas do reality dirigido por Boninho .

Os pipocas batalham pelo prêmio de R$2,92 milhões. O jogador que receber a segunda maior quantidade de votos leva R$150 mil. Já o menos votado ganha leva R$50 mil. Os três ganhadores já parecem estar definidos, segundo enquetes feitas pela reportagem do iG Gente .

Veja o look da final de alguns ex-participantes: