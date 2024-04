Reprodução BBB24: mãe de Isabelle se manifesta sobre romance da filha com Matteus

Mãe de Isabelle Nogueira do "BBB 24", Jaqueline surpreendeu o público do reality ao se manifestar sobre o romance entre a filha e o participante gaúcho Matteus. Em foto publicada nesta segunda-feira (8), a matriarca apareceu mostrando apoio à relação.



Através do Instagram, Jaqueline Nogueira fez questão de tornar público que torce para o envolvimento da filha com o brother. A veterana surgiu vestindo uma camiseta com a frase: "Eu não sou boi-bumbá, mas nosso beijo está garantido".

Os dizeres fazem referência à cantada que Matteus dedicou para Isabelle, cunhã-poranga do Boi Garantido, agremiação tradicional do Festival de Parintins.

No último domingo (7), a relação do gaúcho com a amazonense chegou no momento mais íntimo. A dupla trocou declarações, flertes e até mesmo se aventuraram de baixo do edredom. Apesar disso, eles apontam que ainda não se beijaram, embora seja desejo mutuo. Os participantes temem prejudicar a estratégia neste momento de reta final do reality.

"Eu sei que eu não sou boi bumba, mas eu acho que nosso beijo está garantido."



