Reprodução Tiago Leifert anuncia saída de canal após colega defender Daniel Alves

O apresentador Tiago Leifert anunciou nesta sexta-feira (1º) que está deixando o projeto '3 na Área', que funcionava como canal esportivo no YouTube. A decisão ocorre após o jornalista ter uma desavença com o colega Eduardo Semblano, conhecido como 'Fui Clear'.

Viralizou nas redes sociais o vídeo da transmissão ao vivo em que Tiago Leifert e o colega Victor Canedo discutem e discordam de Eduardo 'Fui Clear'. O tema da discussão foi a condenação do ex-jogador de futebol Daniel Alves, que, segundo a decisão da justiça espanhola, estuprou uma mulher albanesa.

No episódio, Eduardo 'Fui Clear' fez um comentário sugerindo que Daniel Alves seria inocente, cogitando que a vítima estaria possivelmente praticando um golpe ao denunciá-lo.

“A justiça espanhola condenou o Daniel. Eu acho que ele não fez. É a minha opinião, mas pouco importa a minha opinião. Só me posicionando para quem cobrou. Me permito sempre a dúvida nesses casos, principalmente envolvendo jogador de futebol, até de basquete, pessoas muito poderosas. Ao mesmo tempo que se acha o dono do mundo, existe um outro cartel de golpes enormes”, declarou Eduardo 'Fui Clear'.

O vídeo causou diversas reações negativas nas redes sociais e foi o motivo pelo qual Tiago Leifert e Victor Canedo decidiram deixar o canal esportivo.

No programa “3 na Área", o comentarista "Fui Clear" diz que nao acredita em estupro de Daniel Alves:



— Existe a indústria do golpe.



Tiago Leifert, sobre a fala do Fui Clear:



— Eu nunca, discordei tanto do Clear na minha vida e olha que a gente discorda bastante.



🎥 3 na… pic.twitter.com/S1FswYbTPl — Goleada Info (@goleada_info) February 23, 2024

"Terminou a minha participação no 3 Na Área, muito obrigado a todos que me acompanharam lá nesses quase dois anos. Foram 150 mil inscritos, muitas vezes na segunda ou terceira colocação nas lives do YouTube de audiência. E agora o canal segue sob o comando do Edu. Boa sorte para ele", declarou o apresentador nos stories do Instagram.

O ex-apresentador do BBB revelou que cogitou deixar o jornalismo esportivo, mas foi aconselhado pela mulher, Daiana Garbin, a continuar em um projeto solo.

"Eu, honestamente, estava com vontade de parar de vez. De ficar só com o canal de games, que até está meio parado. Estava com vontade de parar de falar de futebol, de esportes. Aí, minha esposa fez um trabalho psicológico forte para me convencer a continuar. Então, bora continuar. Vamos tentar de novo, começar do zero. Vamos ver se vou ter paciência, se vou gostar, se vou ficar feliz, se vai me dar prazer", acrescentou.