Reprodução/Globo - 13.04.2024 Alane, Isabelle e Mateus enfrentam último paredão do 'BBB 24'





Faltam poucas horas para a definição da final do "BBB 24". Alane, Isabelle e Matteus enfrentam o último paredão da temporada e um dos participantes será eliminado neste domingo (14), enquanto os outros dois se tornam finalistas com Davi.





Segundo parcial da enquete do iG Gente, Matteus já está com a vaga garantida na final, já que recebeu apenas 4,1% dos votos. Contudo, a votação continua apertada entre as sisters emparedadas.

Tanto a atriz quanto a dançarina já tiveram mais chances de eliminação. Faltando poucas horas para a revelação do resultado, Isabelle tem 46,6% dos votos e Alane deve ser eliminada com uma diferença pequena, com 49,3% dos votos.

