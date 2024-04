Reprodução/Globo - 13.04.2024 Top 4 celebrou participação no 'BBB 24' durante noite





A madrugada deste sábado (13) foi marcada por muitas celebrações do Top 4 do "BBB 24". Com a final marcada para terça-feira (16), Alane, Davi, Isabelle e Matteus aproveitaram uma das últimas noites no reality show com danças, momentos de emoção e até flertes.





Emoção de Davi

Durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt abriu a votação do último paredão da edição e Davi celebrou a vaga que garantiu na final, após vencer a prova de resistência. O motorista de aplicativo se mostrou muito empolgado com a conquista e com o cooler oferecido pela produção, momentos depois.









Na madrugada, o baiano ainda demonstrou emoção por conseguir chegar à final do reality show. O brother ponderou como "sofreu desde o primeiro dia" e agradeceu ao público.

"Não tem como explicar. Muito sentimento de gratidão. Aproveitar para agradecer ao Brasil sempre [...] Valeu, Brasil. Cumpri a missão. Agora é só esperar. Tomar um banho de piscina, vou acordar bem leve", refletiu.

Celebrações

Já na área externa, os participantes aproveitaram as bebidas e comidas oferecidas pela produção, ao som de diferentes músicas. O grupo dançou muito e cada integrante do Top 4 teve um momento de destaque, com uma música da própria região ou gosto pessoal.





Matteus e Davi entregando performance ao som do Canto Alegretense 🗣️ #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/9ssG9FSycZ — Big Brother Brasil (@bbb) April 13, 2024













Chegou a hora do brinde do Top 4 🥂 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/SJpN9of6yZ — Big Brother Brasil (@bbb) April 13, 2024





Flertes

Após se beijarem na última festa , Isabelle e Matteus flertaram ao longo da última madrugada. Os dois dançaram juntinhos e trocaram elogios e provocações. A sister de 31 anos ainda se declarou, expressando a surpresa por gostar de um homem de 27 anos.





"Gosto de homem de 40 e poucos anos. Gosto muito. Mas você é maduro, Matteus, gente boa. Suas amigas sempre falaram muito bem de você. Cordial demais [...] Meu Deus, 27 anos. Nunca vivi nada com ninguém assim novo, mas ele é muito maduro, viveu muita coisa", afirmou a dançarina.

Matteus: "Você é muito linda, meu Deus do céu... Não dá vontade de parar de te olhar de tão linda que tu é" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/yjiC5bydD3 — Big Brother Brasil (@bbb) April 13, 2024









Matteus: "Tu já viu eu tomando banho?"

Isabelle: "Eu não, eu vou ficar te olhando tomando banho?"

👁👄👁 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/GUE5uNbFmi — Big Brother Brasil (@bbb) April 13, 2024





