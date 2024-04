Reprodução Ex-BBB Beatriz 'derruba' Blogueirinha durante gravação: 'Machucou'

Eliminada do "BBB 24" na última quinta-feira (11), Beatriz Reis parece continuar causando confusão fora do reality. Nesta sexta-feira (12), a atriz se entrou com Blogueirinha para a gravação do programa que será exibido no Fantástico. A anunciante do Brás manteve a excentricidade do confinamento e acabou 'derrubando' a apresentadora.



Nesta tarde, a entrevistadora Blogueirinha, personagem de Bruno Matos, publicou vídeos dos bastidores do encontro com Beatriz Reis. Além da anunciante do Brás, ela também recebeu os eliminados Giovanna Lima e Lucas Buda.

Ao abraçar Beatriz, Blogueirinha e a atriz caíram no chão, de forma ensaiada. "Ai, Bia! Nossa, caraca! Caramba, garota! Não tem noção, mesmo! Para com essa mania... me machucou, me machucou", esbravejou a apresentadora.

A BIA DERRUBANDO A BLOGUEIRINHA 🗣️ pic.twitter.com/DS4InpKMva — CHOQUEI (@choquei) April 12, 2024

A cena dividiu opiniões nas redes sociais. "Coisa chata! Repetitiva agora com todos os famosos que ela encontrar. Não podia ser natural, gente?", criticou um usuário do X/Twitter.

"Isso já tá chato, um dia alguém se machuca de verdade", refletiu outro. "Esse povo tá de esculhambação com Bia tadinha kkkkk", defendeu um terceiro.

Vale lembrar que "Paredão da Blogueirinha" é um quadro humorístico que vai ao ar todos os domingos, durante a exibição semanal do Fantástico.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp