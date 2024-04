Reprodução/Instagram Bruna Griphao impressiona com visual moreno e look fio-dental: 'Musa'

A atriz Bruna Griphao impressionou nesta sexta-feira (12) ao resgatar fotos de um ensaio sensual. O visual da ex-BBB chamou atenção devido o habitual cabelo loiro ser substituído por uma peruca morena e curta.

Através do Instagram, a artista de 25 anos publicou uma sequência de fotos em que aparece morena, com roupas sensuais. Em uns registros, ela dá destaque para a calcinha fio-dental de renda transparente.

"Saudade dessa", escreveu Bruna Griphao na legenda, recebendo diversos elogios na seção de comentários. "Musa", "perfeita" e "maravilhosa" foram algumas palavras direcionadas para a atriz.

No final de 2023, Bruna Griphao surpreendeu os seguidores do Instagram ao revelar que estava retirando o preenchimento labial. A nova fase da atriz busca por mais naturalidade na aparência.

"Foi uma boca que eu fiz há muito tempo, em 2018 ou 2019, e acho que não combina mais. Senti que acumulou aqui embaixo e estou querendo ficar mais natural", relatou na época.

