BBB 24: Beatriz é a 20ª eliminada com 82,61% de rejeição

Fim da linha! Nesta quinta-feira (11), a participante do "BBB 24" Beatriz Reis foi eliminada do reality show com 82,61% de rejeição. A anunciante do Brás disputou a permanência com Davi Brito e Isabelle Nogueira, que registraram, respectivamente, 7,53% e 9,86% dos votos.

"Vocês todos falam 'eu sou e não vou mudar'. [...], mas sabe o que tem muito valor? Ouvir, aprender, evoluir... Mesmo a essência mais linda pode ficar ainda melhor. Um diamante bruto é valioso, mas não se compara a um diamante lapidado. Bia, você é um diamante, Bia. Você é preciosa. Não precisa mais do que 5 segundos para perceber que você é especial!", dedicou o apresentador, ao anunciar o resultado da votação.







A trajetória de Beatriz

Dona do bordão "É o Brasil do Brasil", Beatriz Reis teve uma jornada impressionante no "BBB 24", começando em alta e mantendo a popularidade entre os telespectadores desde o início. No entanto, o comportamento extravagante, que foi destaque no primeiro Sincerão, acabou se tornando cansativo com o tempo, tanto para o público quanto para os outros participantes do programa.

No último mês, Beatriz acumulou uma série de infrações, como insistir em se vestir com cascas de frutas, mesmo após ser alertada sobre possíveis consequências para a saúde, e protagonizar situações vexatórias, como derrubar a apresentadora Sabrina Sato. A derrocada aconteceu durante a dinâmica do Sincerão, quando Davi Brito a rotulou de "Egoísta" e ela rejeitou prontamente a crítica, dando início a uma rivalidade entre os dois.

Acontece que, há semanas, Davi é apontado como favorito para vencer o reality show da Globo. Além disso, o participante conta com um público fervoroso que o fez, inclusive, tema de música carnavalesca. Ao decretar rivalidade contra o baiano, Beatriz automaticamente se colocou como alvo dessa torcida tão dedicada. O resultado disso é a eliminação da sister com 82,61%.

