A última prova do "BBB 24" começou na madrugada desta sexta-feira (12). A competição de resistência acontece após a eliminação de Beatriz e vai definir o primeiro finalista da atual temporada do reality show da Globo.





Eliminação de Beatriz

Beatriz foi eliminada do programa com 82,61% de rejeição do público, após protagonizar embates com Davi na reta final do confinamento. A saída da vendedora da casa foi marcada por demora e resistência, fazendo com que Tadeu Schmidt voltasse a se comunicar com os confinados e pedisse para ela se retirar.

A paulista rolou na grama da área externa antes de deixar o confinamento, enquanto Matteus começou a cantar a música "Tá escrito", que Bia tinha o costume de cantar no reality show. O brother ainda consolou Alane, que chorou após a saída da maior aliada e amiga.



Prova do finalista

Após a despedida de Beatriz, o Top 4 partiu para a prova do finalista. A competição de resistência exigia que os participantes ficassem em uma plataforma giratória, enquanto seguravam um disco e enfrentam adversidades, como jatos de água e vento.

🏅 Prova do Finalista #BBB24 :



Matteus foi o primeiro a desistir da prova, por volta das 2h da madrugada. O estudante passou mal, vomitou na plataforma e precisou da ajuda dos dummies para deixar o local.

Já por volta das 6h da manhã, Isabelle começou a passar mal. A dançarina resistiu por mais uma hora até vomitar e também desistir da disputa, se juntando a Matteus no último paredão da temporada.

















Já Alane e Davi continuaram na resistência durante a manhã. Entre momentos de canto e demonstrações de cansaço, eles expressaram que passariam o dia todo na prova. Em caso da disputa durar até o programa ao vivo desta sexta-feira, um sorteio será realizado para definir o vencedor.





