BBB 24: Beatriz planeja vingança contra Davi caso seja eliminada

A sister do "BBB 24" Beatriz está apreensiva com o resultado do paredão desta quinta-feira (11). Entretanto, a anunciante do Brás já planejou uma atitude contra Davi, caso seja eliminada. A sister prometeu confrontar e recusar o abraço do baiano.

Em conversa com a aliada Alane Dias, Beatriz apontou que não se imagina deixando o reality show da Globo. Apesar disso, em caso de eliminação, se vingará das últimas brigas que teve com Davi.

"Se eu sair hoje, eu não quero abraço dele! [Vou falar] 'Não me abrace, não fale comigo. Eu vou falar com pessoas que sei que gostam de mim, que nunca me ofendeu a ponto de dizer que eu não sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou! Eu sou filha da Cece, do Joel, de Deus, sou irmã da Bruna, do Guilherme e do Felipe. Se ponha no seu lugar'. E vou virar as costas para ele", entregou.

Mais cedo, Beatriz se incomodou durante uma brincadeira com os participantes. Na dinâmica de 'altinha', a sister se revoltou e abandonou o jogo após reclamar de exclusão.

Depois da confusão com os brothers, Alane e Beatriz conversaram e se resolveram, mas a situação gerou mais divergências entre os confinados.

"Quando a gente tava jogando, tava só ele [Davi] aqui, e eu falei para jogar com ele. E ele falou 'tá tudo bem?' e eu 'só fiquei um pouco estressada'. Ele falou: 'Negócio da Bia?' e eu não quis transpassar. Daí na sala ele falou: 'Ê Alane, queria brincar mais, né'?", relatou Alane, indicando que Davi teria alfinetado Beatriz.

"Eu vi a indireta. Ali já era pra causar confusão entre eu e você. Esse é irmão desse, ele acha que é espertão? Quando ele tá vindo, eu tô indo", declarou a anunciante do Brás.

"Eu vejo ele carinhoso comigo, aí fico pensando, será que é porque ele quer me puxar? Me afastar de ti? Afastar eu de você? Fazer eu defender ele?", sugeriu Alane, confusa com as atitudes do baiano.

Beatriz vive um momento delicado no jogo do "BBB 24". Na última terça-feira (9), ela foi indicada ao paredão por Davi Brito. A anunciante do Brás, o baiano e Isabelle Nogueira correm o risco de serem eliminados. Descubra quem irá sair do reality.

