Reprodução BBB 24: Beatriz derruba Tadeu Schmidt ao vivo e revolta público

Eliminada nesta quinta-feira (11), Beatriz Reis encerrou a participação no "BBB 24" de forma polêmica. Após deixar o confinamento, a ex-participante encontrou pessoalmente o apresentador Tadeu Schmidt. Entretanto, o que deveria ser um abraço acabou com o jornalista no chão, derrubado.

Nas redes sociais, a atitude da anunciante do Brás deixou os telespectadores revoltados. "Isso foi combinado? Não é possível. Que vergonha alheia. kkk", comentou uma usuária do X/Twitter.

"Quando alguém vai estourar essa bolha em que ela vive e dizer que NÃO é legal ficar derrubando as pessoas? Credo que guria inconveniente", criticou outra internauta.

A trajetória impressionante de Beatriz

Dona do bordão "É o Brasil do Brasil", Beatriz Reis teve uma jornada impressionante no "BBB 24", começando em alta e mantendo a popularidade entre os telespectadores desde o início. No entanto, o comportamento extravagante, que foi destaque no primeiro Sincerão, acabou se tornando cansativo com o tempo, tanto para o público quanto para os outros participantes do programa.

No último mês, Beatriz acumulou uma série de infrações, como insistir em se vestir com cascas de frutas, mesmo após ser alertada sobre possíveis consequências para a saúde, e protagonizar situações vexatórias, como derrubar a apresentadora Sabrina Sato. A derrocada aconteceu durante a dinâmica do último Sincerão, quando Davi Brito a rotulou de "Egoísta" e ela rejeitou prontamente a crítica, dando início a uma rivalidade entre os dois.

Acontece que, há semanas, Davi é apontado como favorito para vencer o reality show da Globo. Além disso, o participante conta com um público fervoroso que o fez, inclusive, tema de música carnavalesca. Ao decretar rivalidade contra o baiano, Beatriz automaticamente se colocou como alvo dessa torcida tão dedicada. O resultado disso é a eliminação da sister com 82,61%.

