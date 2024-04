Reprodução/Globo - 12.04.2024 Ana Maria Braga e Beatriz, do 'BBB 24', no 'Mais Você'





Ana Maria Braga deu uma bronca em Beatriz Reis, do "BBB 24", durante o bate-papo com o eliminado do reallity show. No "Mais Você" desta sexta-feira (12), a apresentadora repreendeu a insistência da vendedora em usar as roupas com cascas de fruta no confinamento e influenciar a atitude prejudicial ao público.





A sister eliminada personalizou o visual inicialmente com cascas de laranja e levou um alerta de Tadeu Schmidt , que informou como o contato da fruta com a pele pode ser perigoso. Mesmo depois do comunicado, Beatriz decorou um biquíni com cascas de banana e levou uma punição gravíssima , levando a casa para o "Tá com Nada".

"Nem aí você se tocou, né? Você não aprendeu com o erro. Era casca de qualquer coisa e ainda foi fazer desfile de um novo look. E deu ruim para todo mundo, você acabou prejudicando todo mundo [...] Às vezes é bom escutar o outro", declarou Ana Maria.

Beatriz ainda tentou apontar o lado "positivo" da situação, já que a ação viralizou nas redes sociais e até crianças reproduziram o visual com cascas de frutas. "Pois é, mas olha o perigo. Você viraliza uma coisa que pode fazer mal para algumas pessoas", repreendeu a apresentadora.

A Ana Maria Braga deu um verdadeiro esporro na Beatriz: "Não aprendeu com os erros". #BBB24 #MaisVocê pic.twitter.com/RJrbSJv8TH — Danilo wants to battle! (@Reenlsober) April 12, 2024





Bia disse que tem um lado bom em fazer roupas com casca de frutas, mesmo que seja errado, que é ter viralizado. Ela usou como exemplo uma Influencer criança (?) que fez o mesmo e levou uma bronca da Ana Maria: “tem que pensar antes de viralizar”. #bbb24 pic.twitter.com/OQM8GhyPl9 — JP (@iJP_) April 12, 2024





Ana Maria: "Você tem um problema com fruta, né? Ou uma alegria muito grande com a fruta, né? A gente te chamou de imatura, criança, infantil... Qual é o adjetivo aí?"



Beatriz: "Alegria!"



Ana Maria: "Não, não era alegria não"



pic.twitter.com/95tVYKCXwb — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 12, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: