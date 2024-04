Reprodução BBB 24: Beatriz leva casa ao 'Tá Com Nada' após apostar em look ousado

A sister do "BBB 24" Beatriz foi punida nesta quinta-feira (4), levando todos os participantes ao 'Tá Com Nada'. A anunciante do Brás contrariou recomendações da produção e utilizou cascas de frutas para montar vestuário novamente.

Nesta tarde, a integrante do grupo Fadas apareceu com um biquíni de cascas de bananas, confeccionado por ela própria. Ao desfilar pelos cômodos da casa mais vigiada, ela foi alertada.

"Atenção, dona Beatriz, a senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupas com cascas de fruta por estar em contato com a pele! Vai receber uma punição gravíssima, menos 500 estalecas", definiu o Big Boss.

A situação toda, com a perda das estalecas, levou a casa novamente para o 'Tá Com Nada'. Na prática, tanto integrantes do VIP quanto da xepa receberão apenas alimentos básicos para a sobrevivência. Na punição coletiva, os brothers se alimentam de arroz, feijão e goiabada.

