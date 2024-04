Reprodução/Globo Fernanda Bande

Fernanda Bande, que participou do "BBB 24", roubou a cena na manhã desta sexta-feira (12) ao surgir dançando um funk proibidão. De vestidinho florido curto, a "loba", como ficou conhecida no reality da Globo, arrancou elogios dos seguidores.



No X, antigo Twitter, Fernanda explicou que a dancinha foi um pedido dos fãs. "Olha as coisas que vocês me pedem!", disse Fernanda, aos risos, publicando o vídeo ao som de "Me machuca e me bota".





Imediatamente, os fãs aprovaram o vídeo da ex-BBB. "Ela tem o molho", escreveu um perfil. "Apaga que tem gente passando mal aqui", brincou outro. "Deus obrigada pelo dom da visão que me permitiu contemplar esse vídeo", enalteceu outro.

Fernanda Bande marcou o "BBB 24" como uma das líderes do grupo "Gnomo". Além disso, ela rivalizou com favoritos do público, como Davi Brito, Beatriz Reis e Alane, do grupo "Fadas".

Assista ao vídeo de Fernanda dançando:

Olha as coisas que vocês me pedem! Hahahah 🫣🙈🤦🏻‍♀️😂 pic.twitter.com/OxxHMCOC6c — Fernanda Bande 🐺 (@nandabande) April 12, 2024