O cantor e ex-BBB MC Bin Laden usou as redes sociais na última terça-feira (9) para prestar apoio a Lucas Henrique, o Buda, último eliminado do "Big Brother Brasil 2024" . Solteiro, o capoeirista entrou na competição televisiva casado e descobriu do divórcio quando deixou o reality .

O funkeiro declarou que acolheria o amigo e que não apontaria o dedo para os erros dele no confinamento. Enquanto estavam no "BBB", Bin e Lucas eram aliados e participavam do mesmo grupo, denominado como "Gnomo".





"Buda saiu e, nesse momento, me vejo num lugar de não apontar nada e, sim, dar um ombro amigo pra trocar ideia e te ajudar no que for preciso. Importante é saber reconhecer as falhas e saber oque fazer com isso. Tamo junto, Buda", escreveu.





Lucas Henrique foi avisado sobre o divórcio pela produção do "BBB 24" antes de participar do "Bate-Papo BBB". Na atração, ele pontuou que pretende conversar com a ex-mulher . "Sei o que senti, o respeito que sinto pela Pitel, mas isso é pra conversar com minha esposa e o que vai acontecer depois disso", afirmou.

