Ana Maria Braga voltou a sofrer críticas nas redes sociais por conta do "Big Brother Brasil 2024" . No "Mais Você" desta terça-feira (9), a apresentadora foi criticada e acusada de gordofobia por espectadores. Isso porque ela chamou Lucas Henrique, participante do "BBB 24", de "Menino gordo".





O momento aconteceu enquanto ela conversava sobre o reality global com o ator Silvero Pereira, vencedor da última temporada do "The Masked Singer Brasil" , e a ex-BBB e apresentadora Ana Clara Lima, que apresentará uma competição musical na Globo, no segundo semestre deste ano.





"A gente fica com vontade de dar colo, não é? Para esse menino gordo", disse a apresentadora enquanto se referia ao competidor. Nas redes sociais, alguns internautas acusaram a titular do "Mais Você" de ter sido gordofóbica ao se referir a Lucas dessa forma.

🗣️ Ana Maria Braga surpreendeu os convidados Silvero Pereira e Ana Clara, na manhã desta terça-feira (9/4), no Mais Você, ao refletir sobre Lucas Buda. Na ocasião, a apresentadora disse que daria colo ao brother, e o chamou de "menino gordo".



Os convidados discutiam que Buda se… pic.twitter.com/SzNcbyi78G — Metrópoles (@Metropoles) April 9, 2024





"Houve um destempero", ironizou uma usuária do X, antigo Twitter, em referência ao bordão de Fernanda Bande, que também protagonizou uma polêmica com Ana Maria Braga durante o programa ao vivo . "Menino gordo que dá um baile, venceu provas, jogou capoeira. Ninguém pode tirar o mérito dele", opinou outra. "Sem educação e sem noção", avaliou uma terceira. "Isso é gordofobia com o Buda", acusou um quarto.

Confira a reação da web:





Tô assistindo a Ana Maria Braga e ela solta à respeito do @lucas_capoeiraa : "Da vontade de dar colo pra esse menino gordo!"hein? Sério?! — Tânia Lustosa (@TaniaBragaDaCo1) April 9, 2024





Ana Maria Braga fala as coisas na tv como se tivesse comentando aqui nessa rede 🙏🏻 https://t.co/ibfvWbw13s — caralhinha (@tchaueuhem) April 9, 2024





Cadê a Dona Déia pra dar um livro sobre gordofobia para a Ana Maria Braga. https://t.co/SUZYGM7920 — NordestinaDaGema ! 🐺 (@VidaQueSegueS2) April 9, 2024





ana maria braga virando o silvio santos da globo — nalau (@chandleritboy) April 9, 2024





