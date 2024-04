Reprodução/Globo BBB 24: mesmo levando broncas, Beatriz produz look com saco de lixo

Nesta quarta-feira (10) Beatriz preparou um novo look para curtir a noite no BBB 24. Mesmo recebendo alerta e punições, a sister criou uma roupa com sacos de lixo.

Durante a tarde, a vendedora do Brás chegou a questionar a amiga Alane se deveria ou não montar o visual e recebeu o apoio.





Desta vez, ela revestiu um body com sacos de lixo e recebeu elogios dos colegas de confinamento.

"Que chique", disse Matteus. "Que linda, meu amor! Você é muito criativa", declarou Isabelle.

Vale lembrar que Beatriz recebeu um alerta ao vivo de Tadeu Schmidt sobre o uso de frutas em contato direto com o corpo após a customização de um top com laranjas. Dias depois, ela levou a casa para o Tá com Nada ao preparar um biquíni com cascas de banana e causar uma punição gravíssima.

